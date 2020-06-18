淡紫菌固態發酵的孢子型態。（陳人齊攝）

荔枝椿象感染後死亡的情形。（陳人齊攝）

國內荔枝椿象疫情嚴重，每到龍眼、荔枝產季各縣市經常透過收購蟲卵葉片的方式防治，不過未來可望能有簡便的防治新選擇，台中農業改良場今天表示，已發現針對荔枝椿象的魔鬼剋星「淡紫菌」，對荔枝椿象致死率高達8成，最快3年內可研發成農藥並完成技轉。

發現這款菌株可用來防治荔枝椿象的是台中農改場的2名助理研究員于逸之、羅佩昕。于逸之指出，之所以發現淡紫菌能殺死荔枝椿象是在台中農改場田間採集時，無意間發現有荔枝椿象遭蟲生真菌感染死亡，帶回化驗後確定為淡紫菌，並開始研究是否能用於荔枝椿象防治。

羅佩昕則說明，在溫室的實驗中進一步發現，若將淡紫菌噴施於荔枝椿象上，將在14天後開始死亡，28天後致死率可達9成以上，戶外田間亦能達到8成致死率的效果，可說是相當不錯，有機會用來取代傳統的化學農藥。

羅佩昕指出，由於淡紫菌是天然微生物，因此製造成農藥對環境與生態的影響相當低，國外亦有文獻指出對於植物寄生性線蟲、粉蝨、紅火蟻等防治有效，甚至大陸、日本、印度也已發展為微生物農藥，因此極具發展潛力。

羅佩昕說，接下來將進一步實驗淡紫菌這款微生物對於其他昆蟲是否也會造成殺傷力，釐清製成用藥後對國內環境的影響，未來也將進一步規劃用5公升的固態發酵設備進行量產，順利的話3年內可望技轉上市。

(中時 )