柯市府人事再傳異動，北市府祕書長薛春明已屆齡退休，據傳將在7月初舉辦交接，而副祕書長陳志銘將接任轉正，陳志銘對此未否認，但強調「派令下來前，聽聽就好。」

府內外盛傳陳志銘接任祕書長已有一段時間，議員們不僅在市政總質詢時提過，18日上午的民政委員會總學算審查間，有議員更在薛春明離席時，開玩笑說「恭喜退休，以後別再看到了！」隨後陳志銘就罕見在下午邀集媒體舉辦產業轉型論壇茶會，宣傳下半年的振興政策理念。

不過，陳志銘受訪時僅說「知道大家都在傳，但派令還沒下來前，大家聽聽就好！」

陳志銘為基層公務員出身，曾任行政院經濟建設委員會組長、北市財政局副局長、財政局長，國立成功大學都市計畫研究所畢業，過去協助北市府管控財政、縮減債務有成，行事作風認真，深得市長兼民眾黨主席柯文哲的信任，更曾被柯文哲徵詢列為不分區立委，儼然是心腹愛將。

(中時 )