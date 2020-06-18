擁有將近40年的歷史的北投市場，室內設備老舊、鋼筋外露、甚至下雨天出現漏水等情況，經多次修繕皆未獲得改善。北市府擬花5億元整修翻新，更喊出具有國際化、超越五星級的士東市場，並打算在鄰近大豐公園蓋中繼市場。豈料，部分居民擔心公園空間消失、樹遭砍。北投溫泉里里長許智全接受《中時電子報》訪問表示，樹木不是移除是移植，沒有破壞何來進步?

市場內環境設備老舊、鋼筋外岔及天花板漏水情況等，多次修繕皆未改善。(照片/游定剛 拍攝)

北投市場為北市第二大公有市場，也是鄰近區域，像是士林、三重、蘆洲及淡水等民眾的生活補給站，未來北投市場整修期間，將遷移至對面的大豐公園，園內設施、樹木等將會被搬移或占用，引起當地居民熱烈討論。攤商表示，市場老舊很多設備環境都需重新整頓，不擔心搬遷後生意受影響，總是要有陣痛期；附近居民則認為，若修整後菜價變高，就不會來買菜了。

民眾抱怨北投市場內環境髒亂不堪。(照片/游定剛 拍攝)

而中繼市場預計明年一月開始動工，為期大約9個月的工期，市場主體則規畫在明年10月動工，預計2023年4月完工，市場處則計畫，公園內共有135棵樹，將移走102棵樹。

北投市場整修期間，將搬遷至鄰近的大豐公園處。(照片/游定剛 拍攝)

根據了解，市場內目前共有623攤，經調查後，有意願的共有425攤，市場處規劃，中繼市場會有479攤。另外，磺港溪旁41格停車位取消，另會在光明路上劃設21格，加上中繼市場12格的停車空間。大豐公園底下是壓力箱涵、磺港溪，邊柱要在兩側陸地上，所以周邊無法停車，會有很大隱憂，停車位該如何解決?許智全也有跟市場處建議，奇岩重劃區還有10塊土地屬北市府，請市場處來協調作為停車場。

許智全里長認為，沒有破壞哪來進步?(照片/游定剛 拍攝)

里長許智全表示，因腹地關係及攤商容量，也生意會冷掉，所以大豐公園比較適會，但會犧牲掉許多停車位和公園，但市場處及公園處允諾，中繼市場結束後，會回歸北投人更完美的公園。部分居民擔心樹木移植問題，許無奈表示，很多居民不懂，認為我們要砍樹，樹木不是移除是移植，搬移到其他地方，里長更說道「沒有破壞何來的進步?」

(中時電子報)