大湖鄉公所獲客委會補助，辦理客家文化生活環境營造工程，將進行老官道景觀綠美化。（巫靜婷攝）

隱藏在梨園裡的「擔送人夫戰死紀念碑」有望重見天日！苗栗縣大湖鄉公所獲客委會補助約1720萬元，辦理新開村老官道客家文化生活環境營造工程，除了修復新開村簡易自來水設施及汰換受損塑膠管線，另外，取得梨園地主同意，將重新整理原漢衝突紀念碑，讓歷史不被遺忘，預計7月上網招標。

大湖鄉新開村好山好水，走進老官道可俯瞰鯉魚潭水庫之美，擁有豐富客家文化歷史底蘊，鄉公所向客委會爭取經費辦理環境營造工程，內容分為2大部分，包含老官道周邊環境綠美化及新開村簡易自來水設施修復，建設課指出，工程尚在水保審查階段，最慢7月中旬上網招標。

大湖鄉長胡娘妹指出，新開村雖擁有鯉魚潭水庫，但鄉親用水仍靠抽取地下水，歷經30多年，抽水馬達損壞、塑膠水管破損漏水，村民因此趁著前年總統蔡英文下鄉時陳情，最後獲客委會補助約600萬元修繕。建設課表示，工程將改善水塔漏水、沉澱池設施，並汰換老舊PVC塑膠管，改用更耐壓的HDPE塑膠黑管，總長約10幾公里。

位在剚人窩紀念日據時代原住民與客家人衝突的「擔送人夫戰死紀念碑」，經過地主同意將重新整理，建設課指出，原紀念碑被高接梨樹遮擋，為保留史實，工程將另外建置平台放紀念碑，並將歷史故事寫在石碑上，方便民眾閱讀，老官道南北兩側入口也將進行景觀綠美化，搭配沿線原有3處觀景平台提升古道休憩品質。

新開社區指出，剚人窩位於新開村5鄰，日據時代，南湖地區物質尚需卓蘭方面供應，1899年1月，1支由29名挑夫組成的隊伍，自南湖出發，走老官路行經至此，遭到泰雅族人出草，其間有1人先被砍倒在血泊中，後續被殺同伴屍身疊壓其上，因而逃過一劫，其餘28人皆遇害。紀念此事，日人因此立有擔送人夫戰死紀念碑。

(中時 )