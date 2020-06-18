前行政院發言人谷辣斯在520後轉任總統府發言人，外傳她未入閣是因有意接替蕭美琴，未來參選花蓮區域立委，谷辣斯今天間接否認表示，現行法令規定她就算要選，也只能選原住民立委不能選區域立委，接府發言人是她自己的選擇，希望能熟悉國防外交等政策。

谷辣斯是綠營首位擔任過黨院府的「三鐵」發言人，當初接任行政院發言人時，因前任的徐國勇口才很好，大家都在看她能做多久，她今天接受POP大國民節目專訪表示，她519確定離開行政院發言人職務當天，算了一算，才發現自己做的比徐國勇還久。

由於前幾任行政院發言人離開後都陸續入閣擔任更重要職務，外傳蔡英文總統之前也考慮讓谷辣斯入閣，因為她想參選，替代蕭美琴在花蓮的區域立委位置，才改調府發言人。谷辣斯表示「其實並不是」。

她說，當時確實有其他部會的選擇，但她認為，當發言人可以看到各部會首長如何做政策決定和執行，對政治人物是非常重要的訓練。

谷辣斯強調，當總統府發言人是她自己的決定，因為她覺得對一個資淺的政治人物而言，如何了解國家政策的運作，這是非常重要的訓練，總統負責國防外交兩岸等事務，可以讓她看見不同的視野，也符合她人生規劃，因此非常樂意接受這個位置。

至於未來是否參選區域立委？谷辣斯表示，由於她有原住民身份，依規定不能去選區域立委，原住民就算要選立委，也只能選山地或平地原住民立委，不能選區域立委。

她也質疑這樣的規定對原住民並不公平，「難道原住民就不能服務客家人？不能服務非原住民？」過去因為原住民人數不多，因此大家未注意到這個問題，但她認為，其實這項規定並不合理。

發言人常被視為政府的化妝師，但谷辣斯表示，應該是翻譯機，發言人不是要美化政策，而是要將許多艱涉難懂的政策，用簡單易懂的語言跟民眾溝通。

她說，總統府每天會在8點由發言人群及幕僚們先開晨報，就重大議題對外的說法定調，但每個人還是會有自己的風格，不會白紙黑字只是照著唸，而是先有討論過程，並與老闆們達成共識。

(中時 )