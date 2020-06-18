儘管川普政府周一（15日）允許美企與大陸華為合作制定5G網路標準，但美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周三（17日）表示，美國仍然擔心間諜活動的問題，因此反對在5G網路採用華為技術。

美方修改對華為的限制措施，容許美國企業與華為商討制定5G標準。羅斯接受福斯財經訪問時表示，新規定有助於建立統一標準，調整實際上只是一個澄清，並不代表給華為開方便之門，而是為了幫助全球制定統一的5G標準。

羅斯也強調，美國仍擔心間諜活動問題，且華為存在國安風險，因此反對華為參與5G網絡建設。

日經亞洲評論先前報導，華為在5G標準制定上，近年已躍居全球領導地位。美國去年將華為列入出口管制實體清單（貿易黑名單），並以國家安全為由，禁止美國企業與華為技術合作，當時就有多數官員和業者警告，此舉將傷害美國參與全球5G標準的制定。

(中時電子報)