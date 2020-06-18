眾所期待的旅遊盛事來了！台鐵局今（18）日表示，2020年仲夏寶島號蒸汽列車將於明（19）日上午9時開放民眾訂購。今年度由「有貴婦人」之稱的「CT273蒸汽機車頭」，聯掛6節莒光號冷氣車廂行駛玉里開往臺東，共開行3趟次，包含7月18日、7月25日、8月1日，均為週六，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、山里、臺東等站 。

台鐵局說，台鐵是軌道觀光旅遊的火車頭，今年暑期特別推出期間限定仲夏寶島號破盤價，每張票單一售價僅888元整（原價1,688元），憑車票於搭乘日當天，還可獲得2020年精美特製的紀念套票（非賣品），僅次一檔，欲購從速！

台鐵局說，今年度除拜訪有稻米之鄉美譽的富里外，再加碼自行車聖地關山、傳說中到不了的秘境小站山里與鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在飽覽花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及舊臺鐵日式建築復古人文風情。

為精進轉乘服務措施，台鐵局表示，旅客可於官網同一訂票頁面購買仲夏寶島號及樹林往玉里的普悠瑪接駁列車車票，相關行程及詳細購票須知請參閱官網。

(工商 )