第二季可能是類比半導體谷底，儘管業者稍早受產能利用率不足衝擊，但客戶已過度砍單，一旦終端市場出現需求復甦跡象時，客戶可能迅速回補庫存，因此投信法人強調，美國科技相關類股後市看俏。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，根據已下修後的HIS 2020年汽車產量將-22％的預估，仍意味汽車出貨量將從第三季開始改善。

此外，在居家工作需求加持下，數據中心產業今年上半年表現強勁，繼第一季營收大幅增長，數家數據中心供應商預期強勁，動能延續至第二季。

(工商 )