皇將（4744）18日股東常會，順利通過配發每股1.6元現金股利和全面改選董事，董事長也由顏德新接任。他表示，各國解封有利整線設備出貨，下半年將陸續推出新產品上市，因應市場需求，確保公司業績穩定成長。

皇將在持續深耕印度市場並擴大發展北美市場的努力下，雖然因為調整中國市場營運方向，使得2019年營收略微下降4.02％至11.69億元，但平均毛利率提高近5個百分點至45％，帶動歸屬母公司稅後淨利成長8.37％至9,316萬元，每股稅後淨利（EPS）2.05元，獲利與EPS雙雙創下近三年新高。

顏德新表示，皇將今年因新冠疫情波及，整線設備出貨受到封城的防疫措施影響而延遲出貨，但隨著各國陸續解封，公司將優先針對解封國家的客戶，立即將已完工的整線設備出貨，預期將明顯拉升公司下半年的營收與獲利，追回上半年落後之業績。

此外，疫情明顯帶動COVID-19病毒測試劑包裝設備、洗手乳充填與旋蓋貼標等單機設備大幅成長，填補了部分整線設備延遲出貨的業績，並成為今年業績成長的主要貢獻之一。

另外，新冠肺炎疫情將致使全球藥原料藥供應嚴重短缺，預期在疫情緩解之後，下半年藥廠擴充產能的需求大增，公司也將於今年下半年陸續推出新產品上市，因應市場需求，確保公司業績穩定成長。

皇將18日改選董事與獨立董事，新任董事包括德鑫投資代表人：林靜宜、顏德新、張凱勛、葉治明，以及楊昌禧、施郭鳳珠，獨立董事為魏嘉民、林益堅、蘇松輝，股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，顏德新為新任董事長，原任董事長林靜宜改任副董事長。

(工商 )