世界銀行理事會通過3.85億美元的貸款援助案，用於資助查德和喀麥隆兩個非洲窮國佈建電力聯網，以加強兩國的電力供給。世銀指出，查德的能源服務在全球敬陪末座，喀麥隆則是南北電力供應落差極大。電力不足、供電穩定性差及電費高昂，對兩國的經濟多元化及成長造成多重衝擊。

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