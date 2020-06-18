不讓郊區的度假飯店專美於前，位於市區的各大飯店再祭超殺優惠搶暑假商機。台北喜來登大飯店即日起至8月31日祭出首波暑假強檔優惠「加一元、多一晚」，雙人入住簡約雅致的豪華客房每晚4499元起+15.5%，加1元即可選擇1次住2間、續住第2晚或擇日入住，平均每晚2250元就能入住交通便利的市區5星飯店，並享延遲退房至下午2點的禮遇，並送The Deli烘焙坊300元商品抵用券。

「趣淘漫旅-台北」客房。（趣淘漫旅提供）

凱撒飯店連鎖旗下的年輕飯店品牌「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」台北與台東雙館，攜手同樣有著潮味設計風格的「1969藍天飯店」推出「玩趣淘有藍天」住房專案，只要在6月28日至8月31日入住台北或台東館1晚，即可獲贈台中1969飯店平日住宿券1張（限量售完為止），專案價最低每房含早餐2499元起；此外，在趣淘漫旅官網預訂專案並符合政府安心旅遊補助條件者，還能補助1000元折抵房費。

新開幕的「趣淘漫旅-台東」大廳以吸睛的熱氣球為主題布置。（趣淘漫旅提供）

福容大飯店高雄店則是推出1泊2食「文化饗食之旅」每房3699元起，平均每人僅1千多元就能入住，包含早餐2客、中式精緻排餐2客還附贈棧貳庫遊港行程，讓房客免費參加50分鐘全程介紹旗津哈瑪星高雄港等歷史的活動。

台中的「1969藍天飯店」大廳。（趣淘漫旅提供）

台北寒舍艾美酒店即日起至7月31日止推出「饗玩艾美」住房專案，每房每晚專案價7902元起+15.5%，活動期間內預訂、入住，依飯店官方訂房網站上的房型標準房價再加新台幣2元，就可享4大好康，包含入住當晚可大啖館內人氣自助餐廳「探索廚房」雙人晚餐、隔日的雙人份早餐，還送館內餐廳「北緯二十五」價值300元的迎賓飲料抵用券2張，而房客也可享受延遲至下午2點退房的禮遇。

福容大飯店高雄店的豪華雙床房。（福容大飯店提供）

台北寒舍艾美酒店的主管套房。（台北寒舍艾美酒店提供）

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