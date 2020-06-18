台鐵仲夏寶島號活動以來，廣受民眾喜愛，還吸引日本鐵道迷跨海來台「追火車」。台鐵局表示，今年仲夏寶島號蒸汽列車，將於19日上午9點開放民眾訂購，今年度將由有「貴婦人」之稱的CT273蒸汽機車頭，聯掛6節莒光號冷氣車廂，行駛玉里開往台東，共開行3趟次：7月18日、25日，8月1日（均為週六），沿途停靠玉里、富里、池上、關山、山里、臺東等站 ，已成年度鐵道旅遊盛事。

臺鐵局推動軌道觀光旅遊，今年暑期特別推出期間限定仲夏寶島號破盤價，每張票單一售價僅台幣888元（原價1688元），憑車票於搭乘日當天，還可獲得2020年精美特製的紀念套票（非賣品），僅次一檔，鐵道迷為了這趟旅遊與紀念品，早已經追蹤多時了。

今年活動除拜訪有稻米之鄉美譽的富里外，再加碼自行車聖地關山、傳說中到不了的秘境小站山里，以及鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在飽覽花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及舊臺鐵日式建築復古人文風情，機會難得。

鐵道樂活文資旅行，台鐵說，旅客可於官網同一訂票頁面購買仲夏寶島號及樹林往玉里的普悠瑪接駁列車車票，相關行程及詳細購票上官網。

(中時 )