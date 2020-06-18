端午節將至，政院穩定物價小組今天舉行會議，行政院消保處表示，已針對五大賣場與四大超商相同品項粽子今年與去年價格進行訪查及檢視預購型錄，79％價格持平或下跌；21％上漲，漲幅在1成以下占19％、超過1成僅2％，粽子價格尚稱平穩。

為瞭解端午節物資供應情形，行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫今天召開「穩定物價小組」會議。農委會表示，粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加，已盤點各項應節農產品節前供給並加強調配，充裕市場需求，並將持續監控批發市場行情變動及落實調配供應。

行政院消保處表示，已針對五大賣場與四大超商相同品項粽子今年與去年價格進行訪查及檢視預購型錄，79％價格持平或下跌；21％上漲，漲幅在1成以下占19％、超過1成僅2％，粽子價格尚稱平穩。各通路推出產品款式多元，且有訂購優惠或促銷方案，提醒消費者可聰明消費。

在聽取農委會及行政院消保處「端午節民生物資價格情勢與因應」報告後，龔明鑫指出，距離端午節尚有一段時間，農委會與消保處應持續關注市場價量變動情勢，如發現異常漲價情形，應妥為查處。

行政院主計總處表示，今年1至5月CPI較年同期下跌0.11％，已連跌4個月。近期CPI下跌主因是國際原油價格下跌，導致能源成本降低，尚不致對民眾心理造成負面影響，加以核心CPI仍漲0.29％，整體物價仍屬平穩，國內無通貨緊縮疑慮，未來政府將持續密切關注物價變動狀況，適時因應。

針對當前物價情勢，龔明鑫指出，因油價下跌，整體來看今年前5個月部分品項呈現下跌，現在原油價格漸回升至每桶40美元，因此油價因素可能會消失，恢復到正常情況，與通貨緊縮無關，仍屬平穩。

(中時 )