陳松伶參加《乘風破浪的姐姐》再度爆紅。（圖／翻攝自微博）

娛樂8點半》陸綜《乘風破浪的姐姐》找來一批大齡女星培訓比賽，最後勝選者將組熟女團出道，不少參賽者已是圈內的資深前輩，讓節目受到許多關注，其中一位選手陳松伶近日更是被熱議，昔日爆紅卻閨密騙光上億財產，又罹患卵巢癌跟憂鬱症，人生宛如坐過山車。

現年49歲的陳松伶出道很早，15歲參加「葉倩文歌唱大賽」拿下冠軍，從此踏入香港娛樂圈，成功簽約無線TVB，以歌手身分出道，18歲時出演第一部電視劇，和黎明合作《天涯歌女》一炮而紅，也讓她成為TVB旗下當紅花旦之一，後來又參演《月兒彎彎照九洲》與鄭伊健演出、《仙侶奇緣》等火紅電視劇，並演唱不少戲劇主題曲，也擔任《雪狼湖》中女主角寧靜雪，人氣相當火紅。還曾拜劉家昌為師才改名成現在的藝名「陳松伶」，成為劉家昌在香港收的第一個學生。

陳松伶和黎明合作《天涯歌女》一炮而紅。（圖／翻攝自網路）

但據傳陳松伶一開始並沒明星夢，只想好好唸書，無奈被迫放棄學業，成為父母的搖錢樹，讓她心灰意冷，決定離家出走，與家人斷絕來往20年。

在陳松伶和家人鬧翻後，她便住進好姐妹家中，從出道後，閨密就擔任其經紀人，陳松伶也十分相信她，把所賺的錢都交給她，沒想到在陳松伶事業巔峰之際，卻爆出她被閨密騙光上億資產，當時陳松伶身無分文、沒有積蓄，身上的現金也不多，只帶走幾件簡單衣服和內衣就趕出家門。沒想到決裂閨密後，陳松伶又面臨父親久病去世的打擊，遭受重大打擊的她不僅卵巢癌復發又罹患憂鬱症，一度只能靠吃藥看醫生度日。

陳松伶和張鐸結婚9年，感情甜蜜。（圖／翻攝自微博）

雖然跌落人生谷底，但陳松伶沒有放棄，決定轉戰大陸拍戲，沒想到這就是她迎來幸福生活的開端，2007年，她接拍電視劇《血未冷》和大陸男星張鐸擦出愛火，由於是相差8歲的姐弟戀，讓陳松伶一度想放棄這段感情，但男方個性成熟，一路堅持陪伴在她身旁，不但扛起家中生計，要她好好安心在家養病，更不在意她因卵巢癌問題影響生育，兩人最後修成正果，於2011年結婚。

兩人婚後甜蜜，不時高調放閃，陳松伶加入《乘風破浪的姐姐》後，張鐸還對她打氣喊話「拍攝很辛苦，多喝水、多休息、多歡笑，『活』著回來，盛宴等著妳。」讓不少網友被閃瞎，並感動陳松伶挺過坎坷的前半生，49歲再重新出發；而陳松伶甜蜜表示「所以無論我搬到哪邊，那個男人就是我的家，我一輩子都會牽著他的手走下去。」

(中時電子報)