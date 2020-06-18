不是只有冬天、夏天也可泡溫泉！交通部觀光局參山國家風景處，18日舉辦「2020中台灣、幸褔靚好湯」活動，處長柯建興力邀民眾一起來中部七大溫泉區泡好湯，表示防疫措施陸續解封，國內溫泉已逐步恢復2、3成，報復性消費出現，業者則高呼，要報復就來吧！
活動邀請俄羅斯精靈美女「安妮」與中醫師喬聖琳分享，安妮首先展示，集滿七大溫泉區之消費記錄，即可透過活動官網，獲得由知名華裔設計師Daniel Wong所設計的「花漾」限量浴巾斗篷。喬醫師則表示，夏天待在冷氣房內，累積了不少毒素，泡溫泉不僅能排除體內廢物、毒素與多餘水分，擴張的毛孔，更能讓溫泉中礦物質進入體內，增強人體抵抗力。
參山國家風景區處長柯建興，則替安妮戴上鑽石項鍊，表示只要在6月20日到9月20日活動期間內，於「尖石、泰安、谷關、烏日、大坑、北港溪、東埔」等中部合法溫泉旅宿業者與餐廳消費，或參加中部好湯主題遊程，憑消費500元以上之發票，上傳至活動網站，即可每月參加總額40萬元的抽獎，其中最大獎為價值10萬元的國際知名品牌之30分鑽石項鍊。
參山處也同時舉辦「幸福靚好湯、尋找部落客」活動，民眾只要上傳遊中部溫泉區的圖文或影片，活動結束後，獲評選為第一名者，可獲得獎金3萬元、第二名1萬5,000元、第三名1萬元及五名佳作，每名可獲得3,000元；除了豐富獎金之外，參加投稿的作品，還有機會獲選刊登在《溫泉中台灣、幸福靚好湯》專書中，成為中部好湯最佳代言人。
(中時 )
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