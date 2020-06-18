衛生所主任從事「行政相驗」原本純為往生者及家屬服務，讓家屬盡速取得「死亡證明書」辦妥善後事宜！崇德殯儀館卻發生疑似相驗霸凌，利之所趨連知名法醫都被排拒門外；市府衛生局及民政局應盡早訂定行政相驗駐點特約醫師獎勵辦法，讓行政相驗回歸為民服務本職。

各行政區衛生所主任業務繁雜，除醫療門診、戒菸服務、衛教宣導、傳染病防治外，還有行政相驗工作，讓人卻步、徵才不易。台中市30間衛生所中，有6間衛生所醫師懸缺，大里衛生所醫師因個人生涯規畫即將離職，相關業務將委託轄區內醫院、診所醫師支援。

行政相驗有利可圖？部分衛生所主任整天在殯儀館看守，連德高望重的知名法醫高大成，竟有超過3次，家屬已聯繫他前往北區殯儀館驗屍，竟被人蠻橫「搶屍」；等高法師到現場，硬要亡者家屬讓「大體」給該主任相驗，並請高醫師撤銷通報把名字更改。

市議員鄭功進說，民間習俗碰觸到往生者大體，特別是還要確認死因表徵，開立具法律效力的死亡證明書，終究有些忌諱；多數家屬會準備600到2000元不等小紅包，給行政相驗醫生「過運」，民眾質疑恐怕這類額外的業外收入，是造成殯儀館內駐點相驗醫師搶驗大體的原因之一。

台中具行政相驗資格醫師超過6000位，為落實管用合一，衛生局應與民政局生管處盡速找出熱心醫師，協助排班殯儀館行政相驗工作；並跨局處共同訂定行政相驗駐點特約醫師獎勵辦法，透過市府專款補助，弭平公立醫師與特約醫師收費差異，讓衛生所主任能專注既有業務。

(中時 )