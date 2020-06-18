對於日本沖繩縣石垣市議會提案，將「尖閣諸島」（即釣魚台群島）改名為「石垣市登野城尖閣」，國民黨立委蔣萬安嗆陳其邁，以前要馬政府去釣魚台辦釣魚比賽，現在請陳其邁儘速落實主張，他第一個報名。而杏仁哥也在臉書說，他釣魚竿準備好了，會第2個報名！

即將投入高雄市長補選的陳其邁，於2012年擔任立法委員時，曾經批評馬英九，假如要保護釣魚台，應該到釣魚台辦釣魚比賽，然後軍隊再出動來捍衛漁民權益。辦釣魚比賽比較合適阿，怎麼會去辦所謂的甚麼郵票或是作文比賽，荒唐！

日本沖繩縣石垣市於今（2020）年6月間在市議會上提案，將「尖閣諸島」（即釣魚台群島）的行政區劃名從「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」。

國民黨立委15日針對釣魚台被日本地方政府改名，抗議日本侵犯主權。國民黨團書記長蔣萬安說，行政院副院長陳其邁以前當立委的時候也批評馬政府，要政府去釣魚台辦釣魚比賽，蔣萬安嗆聲，請陳其邁儘速落實主張，去釣魚台辦釣魚比賽，「我會第一個報名，但是我嗆你不敢！」。

陳其邁17日接受訪問時表示，他現在是行政院副院長 不喜歡講過去發生的事情」。他說， 那個時候好像是還是馬總統，說要辦釣魚台徵文比賽，那時他當立委，稍微有點酸說，那去辦釣魚台釣魚比賽，那是當時當立委發言。

杏仁哥今（18）日嗆陳其邁，釣竿都準備好了，他（杏仁哥）第2個報名。

(中時電子報)