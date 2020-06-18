外貿協會18日與Google、台經院攜手公布年度「台灣企業跨境關鍵報告」並針對未來台灣廠商數位貿易布局提出建議。貿協表示，全球受疫情影響實體活動進行，加速數位轉型發展也讓數位貿易從趨勢性話題轉為共同的長期目標，未來貿協持續與各數位貿易夥伴合作，輔導台灣中小企業導入數位轉型，建立新商業模式。

「台灣企業跨境關鍵報告」已第二年針對台灣中小企業對於跨境電商、數位貿易領域現況所做調查；今年為更加了解產業界需求，針對籌備期與發展期廠商分別提供建議。貿協董事長黃志芳表示，以外銷為主的台灣需要開始思考全面性的數位導入，從商品曝光、電商販售、線上支付、虛擬展館、數位行銷等運用，立即回應市場需求都是未來商業模式的成功關鍵。

根據調查，已投入跨境電商的發展期中小企業認為未來一年內其數位貿易業務銷售額將持續成長20％，而這次參與活動的近7成廠商也表示將增加數位貿易資源投入。同時，報告中也提到客觀數據與各界專家皆看好GDP穩定成長、網路黏著度高及距台不遠的東南亞市場是未來台灣中小企業掌握數位商機的首選標的之一。

貿協強調，在後疫情時代下，強化協助台灣中小企業數位轉型、數位貿易輔導是貿協的必要性任務，而此次活動調查中也發現數位精準行銷、數位人才培訓及當地市場數據及法規資訊是中小企業認為最需要的前三大資源。由國際貿易局委託貿協營運的電商平台「台灣經貿網」就是此次發布的報告中籌備期廠商所提到的解決方案，透過整合式平台服務提供中小企業拓展市場時語言、當地法規、金物流串接等資源，立即切入市場。此外藉由線上展覽、虛擬展館、視訊採購洽談等數位化運用，數位化方式跨越實體國境限制，暢通數位貿易管道。

針對未來與Google合作規畫，貿協指出，雙方將朝更深化、更廣泛的方式推動數位貿易任務，例如「TAITRA x Google數位貿易菁英培訓班」與「數位貿易電商學苑」數位行銷體驗式課程皆是Google團隊講師授課，啟動實際操作課程並由貿協與Google提供建議，協助廠商藉由課程學會數位行銷，共同協助台灣廠商一起換軌升級，前進數位貿易下個世代。

(旺報 )