5月以來，全球市場基礎建設類股相較於前幾個月明顯反彈，5月末更連續上漲，收益回升。美盛集團旗下睿安基礎建設（RARE Infrastructure）資深投資組合經理Charles Hamieh對市場走勢發表評論並強調，基礎建設在社會運行和發展中扮演著關鍵角色，火車、公路、機場這些基建資產的特質，在後疫情時代不會發生改變。疫情對基建資產的估值產生了短暫影響，但長期投資價值依然可期。

基建類股明顯反彈，很大程度上是由於經濟出現恢復正常的一些初步跡象。回顧3月，主要遭到拋售的基建投資資產類別為使用者付費型資產，包括機場、收費公路、港口和鐵路等，顯然這是由於居家隔離導致正常業務與貿易往來減少所致。

如今，大量來自大陸、歐洲以及澳洲的收費公路資料顯示出正常化的積極信號，雖然尚未回到疫情爆發之前的水準，但正在重回軌道；而其在5月的估值大約只有過去的一半，因此一些使用者付費型資產的股價出現迅速上漲的態勢，這並不令人感到驚訝。

對於總體經濟的看法與上月保持一致，預期疫情對於經濟將產生巨大影響，事實上也確實已經產生了。經濟或將迎來緩慢復甦，但距離回到疫情前水準仍有一段時間。如今，市場似乎大多預期經濟將出現V型或是U型復甦。許多軟性數據透露經濟元氣尚可，或許還更好一點。

此外，亦有數據顯示，美國主要幾個州、及歐洲和亞洲一些地區的移動性也在上升。但這些都需要反映在實體經濟中才有意義，然目前為止我們尚未看到。因此，在真正看到實體經濟復甦的信號之前，我們對於經濟復甦或仍需較長一段時間的觀點維持不變。

在目前大環境前景未明的狀況下，我們認為機會存在於資質良好、具有較長期限的資產。在基礎建設類股中，特別是收費公路，不論在何種復甦情況下，目前其估值都顯得不太合理，而部分機場的財務狀況良好、擁有充足資金以抵禦一段長時間的低收入時期。

最重要的是，這些資產均具有較長期限，特許經營權或可長達80年，使它們具備長期獲利能力以及堅韌的現金流，因此擁有足夠時間來恢復正常化。

基礎建設在社會運行和發展中扮演著關鍵角色，火車、公路、機場這些基建資產的特質，在後疫情時代不會發生改變。疫情對基建資產的估值產生了短暫影響，但長期投資價值依然可期。

(工商 )