年輕人買股、投資基金風氣愈來愈盛！證期局主秘高晶萍18日指出三點觀察，一是基富通針對小資族的「好享退－全民退休投資專案」已累計4萬人扣款；二是零股成交戶數來看，30歲以下占13.96％，是集中市場5.91％的兩倍；三是年輕人開戶人數及占比均呈現逐月上升的趨勢。

高晶萍指出，由基富通執行的「好享退」全民退休自主投資實驗計畫，鼓勵國人採用定期定額降低市場投資風險，自2019年7月31日上線後至今有4萬人定期定額扣款，每月定期定額投資金額達3.5億元。

高晶萍指出，年輕族群因為財力關係，在零股市場交易較為活絡。據證期局統計，集中交易市場上，30歲以下的自然人股票成交金額占比只有5.91％，但零股成交戶30歲以下的占13.96％，是集中市場的2倍多。

高晶萍進一步指出，2020年3到5月份「投資人年齡分佈統計表」，投資人年齡分佈於30歲以下的開戶人數分別約為122萬人、125萬人及128萬人，占總開戶人數比重分別為11.4％、11.6％、11.8％，開戶人數及占比均呈現逐月上升的趨勢。

高晶萍指出，證期局研議相關興利措施時，相當重視各類市場參與人是否都能進入資本市場，例如「財富管理新方案」是為了擴大我國財富管理業務規模，主要服務的對象是高資產客戶，而對於年輕人及小資族，金管會已督導證交所推動盤中零股交易制度。

高晶萍表示，盤中零股交易制度預計2020年10月推出，在6月15日將舉辦券商說明會、8月則舉辦從業人員說明會，盤中零股交易除便利小資族群進行小額投資外，亦可吸引學生及社會新鮮人等年輕人參與，減緩台股高齡化問題，達成普惠金融目的。另外，也可提供證券商定期定額業務調節管道，去化其餘股庫存風險，並利定時定額業務投資人實現獲利，享受資本市場投資成果。

(工商 )