新冠疫情對全球經濟影響，科法斯預估2020年全球經濟成長率將下降4.4％，衰退程度比2009年金融海嘯更嚴重。因此，全球企業破產數相較於2019年將激增33％，但台灣、新加坡只有3％，是科法斯產險集團研究國家中破產數成長率最低者。

隨著針對新冠病毒疫情的封鎖措施逐步放開，大多數歐洲國家的經濟活動似乎開始重現生機。然而，其他地區的抗疫進程大約比大陸晚了兩個月，尤其大陸、德國及紐西蘭等又出現確診個案，新冠疫情似有死灰復燃情況。科法斯表示，各國漸進式的部分復甦政策，無法徹底消除封鎖措施對全球經濟增長造成的影響。

在這一背景下，科法斯預測2020年的經濟衰退程度，全球GDP約下降4.4％會比2009年更嚴重。在假設不出現第二波冠狀病毒疫情的前提下，2021年有望實現經濟復甦，經濟成長率可望來到5.1％，但與2019年相比，美國、歐元區、日本和英國的GDP仍將下滑2～5個百分點。

科法斯指出，儘管各國出臺了相關的財政刺激措施，全球企業破產數的上升仍有可能對所有主要成熟國家產生影響，但封鎖措施將帶來的經濟影響，包括旅遊、出國勞工匯款以及商品貿易等收入會下降，然製藥、農產品、資通訊行業營運風險相對較低。從現在到2021年，預估全球企業破產數將較2019年增加三分之一，全球企業破產平均成長率為33％，就個別國家來看，台灣和新加坡企業破產成長率約3％最低，南韓企業破產成長率預估是7％居第三低。至於預估企業破產率最高前三名分別是香港、波蘭及澳洲，分別是76％、66％及53％。

科法斯進一步指出，全球經濟增長難以快速恢復，主要歸因於兩點：一、疫情發展的持續不確定性導致家庭預防性儲蓄的上升及商業投資的取消。另外，某些行業出現無法挽回的生產損失，尤其是服務業和需要投入燃料（原材料）的行業。

(工商 )