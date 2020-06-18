南投的魚池鄉除了有著名的日月潭，更有著重返榮耀的紅茶產地美名。位於日月潭的度假飯店就以茶為主題，自7月1日起至8月31日推出一系列的茶香行程，讓你的五感體驗，全部被茶包圍。

綠映潭水漾美鮮。（圖／涵碧樓提供）

首推的「夏茶韻套餐」，是由中餐主廚游啟達發揮巧思，將日月潭紅玉紅茶、阿薩姆紅茶、鹿谷烏龍茶與日本若竹抹茶等，搭配在地時令食材，透過煙燻、低溫煸炒、調和醬汁等烹調手法呈現。其中一道「綠映潭水漾美鮮」，發想自日月潭依山傍水翠綠的湖景，湯底選用日本小山園的若竹抹茶搭配上湯熬煮，入口帶有甘爽茶香，更突顯鮮甜味，席間可搭配茶師推薦的3款茶佐餐，更能體驗茶的不同飲食風貌。

茶香美人SPA療程。（圖／涵碧樓提供）

如果想要利用茶香來放鬆，不妨試試「茶香美人SPA療程」，精油以紅玉紅茶浸泡萃取，紅茶內含豐富的茶多酚，具抗氧化作用，搭配長推式手法，讓緊繃的肌肉徹底紓緩。

DIY手作茶香氛精油。（圖／涵碧樓提供）

喜歡手作的人，還可以DIY調製個人專屬的「茶香氛精油」，藉由手作過程品嗅茶香沉靜心靈，也為這趟「茶旅」留下獨一無二的味覺記憶。

(中時電子報)