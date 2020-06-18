高雄市某大學清潔人員18日下午發現一名足月女棄嬰，全身裸身被放進清潔袋內，清潔員趕緊通報護理站急救後送醫，但女嬰到院前已經死亡，校方表示，這名女嬰生母是大一女學生，個性偏內向，由於體態豐腴，且上課過程一切正常，沒人發現她懷孕，就連家人也不知情。

根據了解，這名大一女學生18日下午1時40分自行在校內一棟大樓的女廁內生產並剪掉臍帶，隨後清潔乾淨並將女嬰以垃圾袋包裹丟棄在清潔室內，清潔人員下午2時發現時，女嬰已無生命跡象，趕緊通知學校護理站對女嬰進行做CPR急救，並送往義大醫院治療，不過女嬰到院前已經死亡。

校方透露，這名女學生個性內向，平日住家裡且交友圈不廣，由於體態豐腴，就連家人都沒發現她懷孕，只有父親覺得她最近變胖，叮嚀她要多運動爬樓梯減肥，因女嬰研判是足月生產，但她在校表現正常，懷孕期間也依然上課從未缺課，因此對她懷孕之事，家人、老師及同學都不知道。

校方指出，由於現在是學生期末考時間，為了考量這位學生的心理狀態及她現在是產婦階段，將讓她先足夠休息，校方也將派人進行心理輔導。

高雄市社會局表示，懷孕女子不論成年或未成年，如果遭遇困難無法解決，可以尋求社會局求助113保護專線，千萬不要自行處置而造成一個生命的喪失，後悔莫及。

(中時電子報)