竹北市公所、新竹縣政府、新竹縣警察局18日於縣府大廳，共同簽約，將建置錄影監視暨雲端智慧影像分析系統。

為了維護治安、守護交通安全，竹北市公所在代表會的支持下，分5年補助1億6566萬8900元，建置錄影監視暨雲端智慧影像分析系統，這套系統兼具車牌辨識功能，讓過往車輛無所遁形，竹北市長何淦銘表示，考量維修不便，系統採取租賃方式，也節省機械、系統故障的問題。

何淦銘表示，早有建置錄影監視暨雲端智慧影像分析系統的想法，也有賴代表會的協助、新竹縣警察局長黃家琦的積極，終於付諸實現，透過5年租賃方式辦理，等同延伸監視系統網絡，何淦銘也說，這套系統有個優勢，若有通緝犯車輛進入，警方辦案輸入車牌號碼，即可掌握路線，節省人力。

此外，也因系統採取租賃方式，何淦銘也說，這也省去警方維護、管理的經費及時間，期望能降低負擔並提升員警工作效率。新竹縣長楊文科表示，竹北市是竹縣的核心區，也是人口高度聚集的區域，為重要交通樞紐，此系統等同在竹北佈下天羅地網，連帶其他鄉鎮民眾也獲得更好的保障。

新竹縣政府、竹北市公所、新竹縣警局18日共同舉辦簽約儀式，由何淦銘、楊文科、黃家琦代表簽署，警政署副署長黃宗仁也到場給予祝福，並讚許竹北市公所的大力支持。竹北市公所出資，每年編列並撥款3313萬3780元，委託新竹縣政府警察局代為辦理後續規畫、設計及設置工作。

黃家琦表示，監視器對於治安、交通、打擊犯罪十分重要，多起重大刑案均有賴監視器的協助。警察局也提及，「建置錄影監視暨雲端智慧影像分析系統」也依據竹北地區治安、交通需要，廣納地方意見及各派出所提報建議地點進行現地會勘，初步規畫建置主機91組、攝影機596支，含27處路口增設44支，並整合車牌辨識、車行紀錄分析、地理資訊系統、智慧分析功能，節省警力並提升破案率。

(中時 )