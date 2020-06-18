新北市社會局副局長林昭文致贈感謝牌給游惠玲。（新北市社會局提供）

疫情趨緩，為了社區照顧關懷據點解封仍應注意防疫，新北市政府社會局今（18日）在慈濟雙和靜思堂，召開聯繫會報，會中並邀請游惠玲老師教導如何製作環保酵素，讓據點可以做為平時防疫抗菌使用，結果游惠玲不僅捐出2千元講師費，還以父母名義捐出10萬元，做為據點老人共餐獎勵金，另外致贈每位參加者一瓶環保酵素。游惠玲表示，希望大家用酵素愛自己、愛家人、也愛地球。

游惠玲表示，她在91年因罹患淋巴癌腫瘤，在台大醫院進行手術切除，當時兒子才剛滿月，女兒也才唸幼稚園中班，面對生死交關，心中只有一個信念：「我要活下去！」

之後在先生的陪伴和鼓勵下，歷經艱辛化療過程，她開始改變生活習性和居家環境，在一位佛光山師姐的引緣下，了解環保酵素的益處，發願學習製作，並以環保酵素免費贈送千人廣結善緣。

游惠玲表示，她純粹以一個媽媽愛護家人的心念，推廣用天然果皮製作的環保酵素，因為現代家庭生活中，充斥著各種化學用品、清潔劑，有的對人體健康產生不良影響，因此她到處教學推廣環保酵素，並在群組裡分享生命故事，學員們也回饋使用後的神奇見證。

游惠玲以父母游嘉興、陳採琴名義，捐贈10萬元做為新北市「陪伴老大人呷百二用飽安康」獎勵金，以鼓勵據點辦理老人共餐，照拂新北長輩，由社會局副局長林昭文代表受贈。

林昭文表示，新北近5年來「老得最快」，老年人口已超過59萬人，佔全市14.75％，目前全市社區照顧關懷據點已有370處，加上707處的銀髮俱樂部，希望提升長輩活動功能，以延緩失能失智。在疫情解封後，各據點辦理共餐、健康促進活動等，仍應做好各項防疫措施。

據點各負責人在會報後，並參觀慈濟靜思堂照顧據點各項延緩失智失能的課程設計，以彼此分享交流學習。

(中時 )