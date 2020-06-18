隨著新冠肺炎疫情趨緩，連江縣政府8月1日、2日將舉辦第2屆「2020東引軍事越野障礙賽」，活動一開始報名1300個名額即秒殺，相較於去年報名人數成長1倍。連江縣長劉增應表示，預計可帶動逾3000人觀光人潮，一窺東引東引軍事祕境。

劉增應、立委陳雪生、連江縣議會議長張永江、東引鄉鄉長林德建等今（18日）出席賽前記者會。劉增應表示，為延續馬祖四鄉五島「一島一特色」的特殊風情，特別規畫每座島都有獨特的適性發展，東引軍事越野障礙賽無疑已成為馬祖的年度盛事之一。

賽事規畫3.5公里休閒組、8.5公里勇士競賽組以及16公里菁英競賽組，名額分別為400人、600人及400人。值得一提，今年賽道延續去年沿線一覽東引戰地風貌，軍事風格的佈置更營造出東引特殊的震撼景觀，賽道途中經過中柱坑道，更是軍方為賽事特別開放跑者進入，跟去年相比也加入更多軍事越野障礙設施元素。

劉增應表示，報名人數相較去年增加1倍，活動期間全島民宿訂房額滿，開放報名首日1300個名額秒殺一空，今年預計將再次為馬祖帶動逾3000人以上的觀光人潮。

此外，賽道沿途由軍方、社區及中小學社團等地方組織自發性組成啦啦隊，也將展現出地方熱情，讓跑者感受身歷其境的軍事體驗及在地人文熱情。

(中時 )