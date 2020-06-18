新北市新店警分局深坑分駐所巡佐洪進榮、警員詹景翔協助老翁返家。（新店警分局提供）

新北市新店警分局深坑分駐所巡佐洪進榮、警員詹景翔協助老翁返家。（新店警分局提供）

新北市新店警分局深坑分駐所巡佐洪進榮、警員詹景翔於日前下午執行巡邏勤務時，巡經深坑區北深路1段發現一名63歲的徐姓老翁低著頭搖晃著身體走在馬路上，員警馬上車輛靠邊上前關心才發現老翁臉部有傷但血跡已乾，且老翁不停喃喃自語神情恍惚疑有有輕微失智情況。

員警詢問姓名及住址老翁均無法回答，身上也沒攜帶證件，只說臉部傷勢是前幾天下雨不小心滑倒所致，因家裡鑰匙和自己騎乘的機車都遍尋不著，就這樣在外頭走了兩天不知回家方向。

兩名員警眼看老翁講話越來越虛弱，便先行將老翁帶回派出所所休息並給予食物水份充飢，逐漸安撫老翁情緒試圖讓他回復記憶。突然老翁回想起自己租屋在土庫一帶的便利商店附近，警方便將其載往土庫一帶找尋，終於在土庫里松柏街附近一處地下室找到其租屋處。

警方又詢問老翁機車車號，老翁表示只記得有66兩個數字，但真的不知道停在哪裡，經警方查明老翁機車號，研判應是老翁忘記停車地點，故請老翁先在家休息，警方會再持續幫忙尋找，並於傍晚順利在深坑老街附近找到老翁機車，獲得老翁感謝。

(中時 )