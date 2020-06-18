身處新冠疫情衝擊的海嘯第一排，晶華酒店今日股東會備受關注，董事長潘思亮提出晶華要轉型「城市休閒飯店」因應。或許貧窮限制了我們的想像力，畢竟位處都市叢林中的晶華，是要怎麼城市休閒？這轉若沒有個創意，還真不知道怎麼轉。

有個問題要先回答，如果疫情遠離，晶華要不要轉回來？

站在經營者的立場，為了養活員工，當然得多方嘗試，比方說殺價促銷，如果還沒有人要來訂房，那就買一送一，反正只有賣不出去的價格，只有賣不出去的住房，台北市內的國際觀光飯店哪個不是如此，最糟就是像東方文華那樣，封房了。

晶華要轉型城市休閒飯店，當然不是不行，但一個城市中，總不能都是城市休閒飯店，國境總有一天要開，半年後、一年後，甚至更久，但不會永遠不開，這就代表還是需要國際觀光旅館，如果全部轉光光，以後誰來經營國際商務客？

講更直接些，關鍵不在晶華，在於國境何時開放、如何開放。潘思亮說得沒錯，這波疫情讓愈國際化的城市受傷最重，商務客不來、國際旅客不來，就是少掉8成的客源，台北人頂多去晶華吃飯，未必會想住晶華，這不是動員國旅所能填補的。

某種程度「觀光飯店應該比照航空業」，這話也是對的，不過相較於航空業，載不了客人還能載貨，至少還能做些什麼，國際觀光飯店沒這本事。難道要把晶華前的空地挖坑成為戲水池嗎？這「城市休閒感」到頭來會否變得四不像？

晶華確實面臨不能不轉的壓力，不轉型就沒客人、沒營收，所以要轉，但沒說的是不知道之後要怎麼轉回來，猶如摸黑前行。只能盼指揮中心能拿出辦法，給盞國境循序漸進開放的明燈，否則沒有方向，轉來轉去還是停在原地。

(中時 )