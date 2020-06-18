富邦金控代富邦投顧董事會18日公告，富邦投顧將辦理現金減資新台幣2.1億元，減資後股本為9千萬元。

富邦金表示，為配合集團整體資本配置規劃，富邦投顧董事會已通過辦理現金減資2.1億元，消除股份2,100萬股，減資70％。俟報奉主管機關核准後，授權董事長全權決定減資基準日。

富邦金表示，富邦證券顧問債權人若對此次減資如有異議，請於此公告發布後第二天起31日內以書面向富邦證券投資顧問提出，逾期未表示者即視為無異議。

(工商 )