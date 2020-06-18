玖壹壹18日推出新單曲〈邊緣人〉，以網路用語「邊緣人」作為創作靈感，泛指被故意冷落、排擠或孤立的人，聊到「邊緣」症狀，洋蔥自認最容易被邊緣，常常做自己而自動消失、另類隱形；健志則是出去玩的時候，因為認真體驗就忘記還有同行的人，沈浸在自我的世界裡，自動邊緣化。

玖壹壹為了新歌日前特別飛往澎湖閉關創作，除了安排尋找靈感的出海行程，還展開每天長達12小時的會議討論新作；玖壹壹分享對「邊緣人」的想法，洋蔥說：「我覺得我在編曲製作的時候是邊緣人，一個人在錄音室可以待上好幾天，沒有人可以左右我的想法，而且我會沉浸在創作中，約喝酒都直接拒絕。」

該曲MV選在南投營區取景，三人各有不同獨處橋段，洋蔥是一人在森林裡放風箏、春風「一缺三」獨自在森林裡打麻將、建志則是坐在馬桶上對嘴哼唱；特別的是，春風的MV造型戴上長假髮、有別平時粗獷性格，只見他一頭飄逸長髮時而甩頭，宛如拍攝洗發精廣告，春風陶醉地說：「長髮有孤獨滄桑感，獨自一人走在風中有種漂泊感。」

玖壹壹日前拍攝〈邊緣人〉MV。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹日前拍攝〈邊緣人〉MV。（混血兒娛樂提供）

(中時 )