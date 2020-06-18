市長盧秀燕表示，今年市府除編列1億元經費補助學校裝冷氣，更計畫推動捐贈冷氣「實名制」，吸引民間團體響應。（陳世宗攝）

炎炎夏日高溫！台中市約有1萬間國中、小學教室沒有安裝冷氣，讓學子飽受煎熬！市議員林祈烽、鄭功進和施志昌18日建議市府，透過立委向中央爭取更多補助款，再有不足可找民間企業認養或捐助。市長盧秀燕表示，今年市府除編列1億元經費補助學校裝冷氣，更計畫推動捐贈冷氣「實名制」，吸引民間團體響應。

林祈烽、施志昌說，根據教育局今年1月統計，台中市已完成安裝冷氣的國中小教室約有3600間，尚待裝設冷氣的教室，國小7900間，國中2100間，合計全市約有1萬間小教室沒有冷氣。

市府從2018年迄今，總共編列2億餘元預算幫各國中小改善電力設施和安裝冷氣，但教育局預估，全市學校要完成改善和安裝工程需要15億5000萬元；以明年教育局再編1億元來推估，如果學生運氣差，唸國小時沒有冷氣教室，國中3年畢業還是沒有冷氣可吹。

鄭功進和林祈烽要求市府增列預算，儘快完成各國中小教室安裝冷氣的工程，如果需要中央補助，立委張廖萬堅、黃國書和何欣純幫忙，他們都在立法院教育及文化委員會；若有民間企業願意認養或捐助，可請大家共襄盛舉，讓孩童在炎夏季節能在比較舒適的環境中上課。

盧秀燕強調，這也是她今年重點施政，台中市2018年才編列冷氣預算，比其他縣市起步晚；市府會尋找民間資源贊助，計畫推動捐贈冷氣「實名制」，將捐贈者的命字印在冷氣機上，吸引民間團體響應；為避免衍生爭議，捐贈團體將排除政治人物、與市府及學校有利益關係的團體。

(中時 )