面對國外疫情有重燃跡象，國內製造業表達憂慮。電電公會等三大公會看今年下半年充滿不確定感。電子電機業第三、四季接單表現，悲觀估計要下滑1成，呼籲政府視疫情變化考慮延長對業者的紓困補貼。

面對美國疫情再度嚴重、北京新冠確診人數增加下，參與經濟部在職充電課程的三大公會都表達不確定感。台灣區電機電子同業公會副理事長許介立說，美國疫情、南美洲都在延燒，看來不會太樂觀。原本電子電機業的接單上下半年比約是4比6，旺季在下半年，現在看來可能為5比5，估計Q3、Q4接單會掉1成。

他進一步說明，中國大陸復工回來後，整個生產供應鏈大概沒甚麼問題，但是電子與電機產品多銷到美國與歐洲，在消費面，現在美國失業率高、感恩節原本是銷貨旺季，如第二波疫情來，產品需求動能都會下降。

工具機公會理事康劍文認為，疫情如果重來，政府與民間已有經驗，可以減緩衝擊。可是業界看今年Q3肯定不會好，Q4雖還有機會，但只能期待來年。業界其實比較擔心FTA (自由貿易協定)免關稅這塊，對工具機業者來說，像是土耳其關稅上漲就是隱憂。

相對台灣智慧自動化與機器人協會副理事長絲國一看法比較樂觀，說科技業有轉單效應，面對疫情表現相對好。只是目前來看，第三四季仍不明，業者步調確實已經被打亂。

因為疫情的影響比原先估計可能還要長，許介立也向政府呼籲，目前對製造業的紓困補貼方案，應視疫情狀況予以延長，讓業者有調整空間。

(中時 )