萊恩手繪塗鴉

中職統一獅與日職西武獅「雙獅」有著跨海好情誼，明日日本職棒球季正式開打，也是好夥伴埼玉西武獅主場開幕戰，統一獅與埼玉西武獅合作邁向第五年，雖今年因疫情影響，停辦了原定今年二月進行雙獅熱身交流賽，不過雙方仍互相關心球隊運作狀況，維持雙方友好關係。

手繪是萊恩第二專長，繼手繪防疫英雄「陳時中」、「萊趣划龍舟」外，今日賽前萊恩特別拿起他最愛的手繪本，畫上西武獅LEO、LINA，寫上「目指す日本一」、「埼玉西武ライオンズを応援してます!」、「シーズン開幕, おめでとう」，拍攝照片及vlog影片，透過網路傳遞給遠在日本埼玉西武獅，而萊恩為了讓LEO、LINA知道，遠在台灣的統一獅一直為他們加油，將把手繪本寄送到日本，給他們驚喜和力量。

萊恩表示，「今年因為疫情影響，可能無法再到東京巨蛋與LEO、LINA見面，有點想念，就用畫畫傳達我對他們得支持。」

統一獅吉祥物萊恩手繪塗鴉給西武獅，慶祝明日主場開幕。（統一獅提供）

統一獅吉祥物萊恩手繪塗鴉給西武獅，慶祝明日主場開幕。（統一獅提供）

(中時 )