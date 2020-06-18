台灣LED廠晶元光電與隆達電子於2020年6月18日最新宣布，擬透過換股方式共同成立投資控股公司，TrendForce LED研究（LEDinside）針對此合作案效益評論。

Micro LED和Mini LED的商機湧現，包含蘋果與三星等大廠都對於這兩類新型顯示技術寄予厚望，並開出十分龐大的產能需求預測給相關供應商。然而，台灣LED廠商在連年虧損的狀態下，多數廠商已經無力再大規模擴充產能以配合品牌廠商的需求。再加上近年中國LED晶片與封裝廠商大舉增加資本支出，同時結盟中國本土的面板廠商，使得台廠的危機意識大增。在此背景下，晶電與隆達透過成立新公司，來共同承擔龐大的設備投資金額，將有助於降低營運風險並搶食新型顯示器的市場大餅。

根據TrendForce估算，晶電與隆達合資成立控股公司後，未來雙方在LED晶片的產能規模占全球比重將達12.43％。

(工商 )