印度蓄意挑釁致中印邊境爆發衝突，造成人員傷亡，這讓印度民間一些早就存在的「反華」情緒持續高漲，抵制「中國製造」的聲音也日漸喧囂。據印媒News18 India 18日報導，印度西部港市蘇拉特一處公寓的居民將家中的陸產電視機丟下樓，電視機從2樓的高度被丟下，圍觀群眾一擁而上腳踩棒打，將電視機徹底損毀。

在社交媒體上，不少支持此舉的印度網民也在呼籲更多人抵制大陸製造的產品，甚至叫囂要以此削弱大陸的經濟增長。一名網友說：「讓我們試著將大陸產品趕出印度市場，讓大陸經濟變慢吧。」

不光民間呼聲高漲，全印度貿易商聯合會（CAIT）也加入了抵制大陸製成品的號召，該組織聲稱代表印度7億貿易商和4萬個協會。據印媒Business Today報導，該聯合會當天公布了一份包含500多種大陸製成品的抵制名單，其中有快消品、耐用消費品、玩具、家具面料、紡織品、建築五金、鞋類、服裝和廚房用品，一份聲明表示，這些商品不需要先進技術製造，因此可以由印度自主生產。

全印度貿易商聯合會秘書長Praveen Khandelwal指出，呼籲抵制這些大陸製品目的在於在2021年12月前減少進口130億美元的大陸製成品。

他們接下來還將要求印度各界名人不代言大陸製成品。Praveen Khandelwal提到，大多數的印度名人一直在支持大陸品牌，而這時他們應該考慮到人民的情緒，要為了印度事業成為抵制大陸貨的有力軍。

去年中印之間的貿易差距就引起了印度一些團體不滿。該年3月，CAIT就曾發起抵制大陸製成品的全國性運動，呼籲印度人在3月19日焚燒大陸商品，這場運動蔓延到了印度全國1500多個地方。

當時還有人敦促印度板球委員會放棄大陸手機廠商贊助賽事，但印度市場的手機銷售數據顯示，僅小米、vivo、OPPO、realme 4家廠商就占印度去年市場占比的65.5％。此外，大部分大陸手機品牌都在印度建廠組裝手機，為印度人提供了就業。

印度的汽車工業和電子工業也在很大程度上依賴大陸零組件，就連抗疫時期一種瓶裝消毒液的按壓泵也是從大陸進口，印度一直難以想出增加本土產量的辦法。

大陸與印度的利益已經在全球化的緊密網絡中交織在一起。印度「連線」網站9日一篇題為《為何抵制中國商品不是讓印度自力更生的務實之路》的文章指出，大陸對印度的出口僅占其出口總額的2％，即使印度抵制所有從大陸進口的商品，也不會對大陸產生多大影響，在印度製造能力有限的情況下，發動貿易戰，不會對印度有利。

(旺報 )