炎炎夏日，台南民眾PO出一張車內景象，一支塑膠原子筆在太陽直射下，硬生生地「彎」起來，眾人驚呆了。（摘自爆廢公社）

近日台灣受到太平洋高壓以及西南風影響，全台各地出現連日高溫，花蓮縣更連續3天出現38度極端高溫。據研究指出，當氣溫達到35℃時，在封閉車廂內待上半小時恐會致命，台南一位民眾就PO出車內一張圖，驚悚的畫面讓眾人感受到炎炎夏日太陽的致命威力。

今天各地高溫依舊，氣象局指出，全台22縣市中，有17縣市都來到35度以上高溫。在臉書「爆廢公社」上，有一位台南民眾PO出一張車內景象，眾人看了瞬間驚呆，一支塑膠原子筆在太陽直射下，硬生生地「彎」起來，蜷曲成一個微笑曲線。

貼文一出，網友紛紛表示「太扯了吧！台南這麼熱喔」、「怎麼有點可愛」、「非常符合人體工學」、「找里長理論！」、「你不說我還以為修圖」、「 熱到歪腰」。不過這個驚人景象也指出了太陽直射的威力，根據美國研究發現，當氣溫達到35℃時，陽光照射15分鐘，封閉車廂裡的溫度高達65℃，在這樣的環境裡待上半小時就可能致命！網友提醒，夏天車內「千萬不要放打火機、要不然連車都燒了！ 」

氣象局指出，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，明（19）日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。臺北市盆地，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺東縣，新北市，基隆市及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。民眾請避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

(中時電子報)