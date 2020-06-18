由金秀賢與徐睿知兩位高顏值演員主演的Netflix喜劇《雖然是精神病但沒關係》，將在20日播出，劇情描述飾演因扛下照顧自閉哥哥重擔而拒絕愛情的精神病院看護文金秀賢，與反社會人格的兒童文學作家徐睿知相遇，並逐漸治癒彼此傷口的故事。

在女追男較少見的題材當中，究竟會如何呈現兩人間的浪漫情節，頗令觀眾好奇，日前公開劇照，徐睿知雙手交叉放在肩上，金秀賢則將雙手放在徐睿知的手上，看似浪漫且給人安全感的動作，其實是最近精神醫師也會建議當兒童感到情緒不安時可以做的「蝴蝶擁抱」。

該動作源自於墨西哥，一開始用於幫助經歷過心靈創傷的兒童們，近幾年變化為建議當兒童獨自一人感到悲傷或焦慮時，可以用「蝴蝶擁抱」來自我安撫，金秀賢與徐睿知第一次的親密接觸就是拍這場「蝴蝶擁抱」，讓兩人印象相當深刻。

另幕後花絮於日前公開，徐睿智在劇中宛如冷酷的魔女，小女孩坐在她腿上立刻嚎啕大哭，又以摸頭的方式來撩金秀賢凸顯魔女霸氣，但戲外的她不時露出甜美笑容，展現出不同的風情與魅力。金秀賢也不吝稱讚徐睿知，自稱拍戲時常會迷戀她的嗓音，聽了讓自己更有投入角色的力量。

(中時 )