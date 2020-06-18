中信兄弟將於下週端午假期6月25日至28日舉辦本季首檔主題活動「涼夏祭典」，這檔活動可說是每年最受球迷歡迎的中信兄弟經典活動之一！在炎炎夏日將把清涼的水上遊樂設施搬到球場外平台，讓大小朋友一起同樂；球場內看台區也將分為乾、濕區，並於濕區設置水柱、水槍讓球迷朋友在球場內也能清涼看球，四天的端午連假，就來洲際一起清涼一「夏」！

6月25日至28日四天皆於下午2點就開放球迷進場，歡迎帶著家中小象們提早來球場放電，賽前場外設施有「30米巨型滑水道」、「章魚海盜船水樂園」及「小海豚水池」等，並備有置物櫃、更衣間及吹風機等設備讓大家不著涼，玩完水換上本次主題商品「涼夏祭典斗篷毛巾衣」，再到現場許多祭典必備的日式遊戲攤位繼續遊玩！

進場時更別忘了領取限量贈品－GATSBY體用抗菌濕巾體驗包與『2020主題日集章卡』，集滿所有主題日印章將可在今年最後一個主題日領取『2020主題日徽章組』。

「涼夏祭典」四天的座位分為乾、濕區，濕區為南A-F區、西B-F區；乾區為南G-K區、西G-K區，及三樓上層看台。想一起清涼看球或是不想被影響的球迷朋友，請於購票時多加留意喔！比賽中只要中信兄弟安打或是得分，濕區將有「勝利沖天水柱」及「致勝水槍」與大家一起同樂，也歡迎大家攜帶水槍，但禁止使用水桶、水管，詳細規定也請留意中信兄弟官方網站發佈。五局中場也將舉辦「歐廷格喝啤酒大賽」，勝利者可以抱走歐廷格啤酒一箱喔！

6/27(六)也將邀請到「狼人殺女神」梁以辰擔任開球嘉賓，除了在現場和大家同樂之外，也會到Twitch「中信兄弟官方頻道」陪大家一起看球！其餘三天也都特別嘉賓來到球場，敬請期待官方訊息發佈！端午連假四天假期，歡迎球迷朋友一起來臺中洲際棒球場，同時安排一趟臺中輕旅行，一起落實「防疫新生活運動」，並把我們的國球回歸到大家的生活！

(中時 )