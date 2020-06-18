農業局長蔡精強說，肉品藉由冷鏈技術保鮮，不是冷凍；可維持原來的肉質，市民可以放心。(陳世宗攝)

台中市政府為解決北區肉品市場長期爭議決定「原地轉型活化」，撤除屠宰及拍賣業務。民進黨市議員李天生等，18日質疑此舉將導致汙染「遍地開花」，市府將製造更多問題。盧秀燕強調，將肩負起價格調控角色，穩定價格平衡市場供需。

李天生指出，肉品市場每天屠宰1200頭豬隻，未來不再屠宰，屠宰業務勢必分散到大安、潭子、東勢、太平、大里等5處屠宰場，讓汙染問題「遍地開花」，且這5處地點全在原縣區，對原縣區民眾並不公平。

蔡耀頡說，他們接獲業者反映，未來若向彰化、南投採購豬肉，活體豬在當地屠宰後，利用冷藏車輛載運至台中販售，成本增加，勢必移轉給消費者承擔，肉品價格將上漲；未來沒有溫體豬肉，民眾只能吃冷凍豬肉，廠商也無法製作優質肉鬆等加工食品。

江肇國表示，市府的作法是製造更多問題，市長只顧北區發展，沒有顧及台中市民的民生需求。賴佳微說，好市多將在北屯區開分店，規模比肉品大樓還大，勢必吸引民眾前往消費，且一樣是買冷凍豬肉，民眾會去超市，最後肉品大樓將變成蚊子館。

盧秀燕表示，「拆建比遷建更徹底」，肉品市場拆遷是市府長期面臨的棘手問題，無論到哪一區都會遇到民意反彈；為維護居民環境品質兼顧市場需求，市府經審慎評估決議原地轉型活化，商戶可按市場機制向周遭肉品市場購買豬隻，沒有貨源缺乏問題。

農業局長蔡精強說，除台中周邊的彰化、雲林、南投、苗栗等縣市也有屠宰業務，各商戶都有各自通路可購買豬隻，且肉品藉由冷鏈技術保鮮，不是冷凍，可維持原來的肉質，市民可以放心。

(中時 )