多位議員今天會勘現場，600公尺內就有2處消防栓未列管，更因開閥未符合設置規格，導致消防人員現場也無法開啟。(李宗翰提供／曹婷婷台南傳真）

台南市議員接獲消防局反映，自來水公司資料顯示台南市共有1萬8535處消防栓，消防局卻僅列管1萬3219處，落差超過5000處消防栓，等於每3處就有1處是不在消防局帳上，造成消防人員救災時需費時建立加壓水線的窘境，就算發現就近有消防栓，也可能因欠缺維護，甚至不知怎麼開。

台南市議員李宗翰、蔡筱薇、呂維胤、楊中成接獲台南市消防局指出，永康市區多處地下式消防栓無法開啟使用，今天會勘現場，600公尺內就有2處消防栓未列管，更因開閥未符合設置規格，導致消防人員現場也無法開啟。

議員表示，消防栓查察作業長期台水公司與消防局間權責不明，台水跟消防局各自列管的消防栓數量更差異5000逾支，換句話說，有高達近3成消防栓，卻是連消防隊員在救火時，根本都不知道最近的消防栓在哪，呼籲台水應依法規，積極針對列管消防栓維修及維護，提供給消防局，補足雙方資訊落差並配合消防局派員測試。

台南市消防局表示，以往為確保救災消防栓堪用狀態無虞，消防局每4個月派2名人力全面普查轄區內消防栓1次，但依消防法第17條規定，消防栓保養、維護由自來水事業機構負責，細則規定水公司與消防局共同進行測試，卻未配置人力與消防人員共同進行普查。此外，因應市容美觀，近來設置愈來愈多地下式消防栓，但水公司卻未配給地下式消防栓開關予台南市消防局，造成消防局測試作業不便與非必要成本。

台灣自來水公司表示，將積極跟台南市消防局配合，確認彼此未整合的消防栓資訊，未來也會派員跟消防人員共同進行測試作業，確保消防栓都能夠使用並讓消防人員能夠掌握實際位置及開啟方式。

(中時 )