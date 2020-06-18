行政院今（18）日召開「穩定物價小組」會議，行政院消保處表示，已針對五大賣場與四大超商相同品項粽子今年與去年價格進行訪查及檢視預購型錄，79％價格持平或下跌；21％上漲，漲幅在一成以下占19％、超過一成僅2％，粽子價格尚稱平穩，各通路有訂購優惠或促銷方案，消費者可聰明消費。

會議主席政委兼國發會主委龔明鑫指示農委會、行政院消保處等相關單位，全力調節節慶物資供需，維持產銷秩序，嚴密監控市場行情，若發現異常漲價情形，應即時查處，以確保國人歡度端午佳節。

對於近期CPI下跌，龔明鑫指出，因油價下跌，整體來看今年前五個月部分品項呈現下跌，現在原油價格漸回升至每桶40美元，因此油價因素可能會消失，恢復到正常情況，與通貨緊縮無關，尚屬平穩。

行政院主計總處表示，今（109）年1至5月CPI較去（108）年同期下跌0.11％，已連跌四個月。近期CPI下跌主因是國際原油價格下跌，導致能源成本降低，尚不致對民眾心理造成負面影響，加以核心CPI仍漲0.29％，整體物價仍屬平穩，國內無通貨緊縮疑慮，未來政府將持續密切關注物價變動狀況，適時因應。

在供應端午節民生所需各類農產品方面，農委會表示，維持價格平穩。粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加，該會已盤點各項應節農產品節前供給並加強調配，充裕市場需求，並將持續監控批發市場行情變動及落實調配供應。

(工商 )