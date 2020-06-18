財政部統計處18日公布統計通報指出，今年4、5月國內疫情趨緩，但國際疫情持續蔓延，遠距辦公、資通訊需求強勁，刺激我國筆電、伺服器產品出口年增率分別為24.6％、46.8％。官員指出，華碩、宏基兩大廠法說會也顯示其訂單表現亮眼。

官員表示，我國資通與視聽產品外銷規模僅次於電子零組件，長期為我國第二大出口貨類，近兩年來受惠於中美貿易戰，廠商回台投資、擴增產能，加上轉單效益及5G基建拉貨，推升資通與視聽產品2019年出口值達426億美元、創下歷年新高，年增率也有20％的好表現。

2019年資通與視聽產品以伺服器（年增205％）、顯示卡及音效卡等電腦周邊產品（年增137％）、交換器及路由器（年增58％）等產品受惠最大。

而今年受疫情因素影響，居家辦公、遠距教學、線上遊戲等宅經濟需求增加，我國前五月資通與視聽產品出口值合計為176億美元、創下歷年同期新高，其中以筆電、伺服器、路由器三大產品表現最佳、年增率約5％～36％，我國雙A大廠吃下大筆訂單、營收開紅盤。

以宏碁而言，今年5月單月營收為201億元、年增21％，累計前五月合併營收為887億元，年增率也有4％。

而華碩5月營收達274億元、創下今年以來最佳表現，年增率約33％；華碩因年初供應鏈中斷、影響今年1、2月營收，但累計前五月合併營收為1,102億元、年減率僅3.15％，在今年第三季以前都有庫存回補商機。

(工商 )