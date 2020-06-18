資誠（PwC）指出，根據Grand View Research研究報告，智慧城市的市場潛力極大，從2018年至2025年，每年估計成長16％～23％，2025年市場價值甚至將超過2.5兆美元，今年起我國建置5G，有望加快智慧城市發展。

我國5G預計7月起開通，資誠表示，5G雖然在速度、容量與功能都優於4G，並且有助於智慧城市計畫，但5G的網路端點較多，相對來說可能帶來危險與外部網路威脅，政府同時要儘速增強資安防禦策略、降低風險。

資誠數位產業負責人劉鏡清認為，未來智慧城市會從各區獲得資料，如GPS系統、工業物聯網感測器、交通工具等，資誠數位產業負責人劉鏡清建議，政府可採取擴充、有彈性、模組化的設計，以利資料處理。 但我國鮮少告訴民眾蒐集的數據類型、用途，但國際間日趨重視GDPR個資隱私權，未來政府必須取得民眾授權，像是讓民眾了解資料持有者、各項優缺點等才能施行智慧城市計畫。

劉鏡清舉例，為避免觸犯個資法，西班牙的巴塞隆納讓當地居民針對取得資料的對象、期間、用途設定權限，鼓勵民眾分享數據以獲得更佳的社區服務、城市預算規劃。

此外，智慧城市另一項重點在資料標準化、加密、分析、去識別化。

但劉鏡清坦言，現在我國許多物聯網裝置無法解析數據，而且台灣也缺乏大型的加密頻寬，未來數據驗證、清洗等也相對不易，尤其在5G網絡下每平方公里有多達100萬台裝置，政府仍需要數據架構輔助。

(工商 )