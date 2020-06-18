中國北京和美國各州陸續出現確診病例，第二波疫情跡象四起，17日引發市場恐慌，投資人奔向避險資產，美元再度小漲，使非美貨幣連帶回檔，歐元跌至近一周低點附近。

兆豐期貨表示，在受疫情衝擊及脫歐不確定性的背景下，英國央行再次擴大資產購買規模，可能會提振市場對英國經濟的信心，從而對英鎊構成支撐。

(工商 )