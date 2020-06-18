近期中國再度爆出感染病例，德國亦傳出工廠有大規模集體感染案例，美國則因暴動抗議持續擴大，民眾明顯群聚，致出現感染數大幅增加的趨向，市場擔憂第二波疫情將再起。

統一期貨表示，新冠疫情短時間內難以平息，預期市場焦點與資金將持續留於生技產業，期交所於6月8日推出臺灣生技期貨，指數成分股涵蓋上市上櫃股票，篩選出於生技醫療產業中最具代表性的股票，合約規模小，小資金亦能輕鬆交易。

(工商 )