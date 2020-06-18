新冠肺炎疫情為全球消費者的日常生活與企業營運模式帶來了新的變革：當消費者對現金支付產生疑慮，以網購取代實體採買，其可能產生的風險更需安全保障；而中小企業遭受疫情影響極需振興計畫幫助以維持營運。萬事達卡洞察後疫情新常態，並透過全球大規模投注，三箭齊發提供安全支付科技、促進中小企業振興以及支持消費者探索世界的渴望。

萬事卡台灣區總經理陳懿文表示，隨著防疫新常態形成，消費者開始習慣透過數位服務與電子支付工具來解決日常生活所需。根據金管會資料顯示，至今年4月底，全台電子支付使用人數已達829萬人，相比去年同期增加62.6％，消費通路跟著時代數位轉型，交易安全也同時成為我們最關注的重點之一。萬事達卡透過創新賦能、安全便捷與精彩無憂等三大舉措，為企業、合作夥伴及持卡人，提供全方位解決方案，支持新常態生活。

根據資策會統計，台灣行動支付用戶已達六成，此波疫情更助長了數位支付的使用率，數位金融服務時代已宣告來臨。隨著消費者對於綁定支付使用頻率與日俱增，萬事達卡針對持卡人消費前中後三階段之安全與便利需求優化，並結合多重保護機制，以提供消費者安心高效的消費體驗。

1.一鍵綁卡代碼服務（Token Connect）:

目前挑戰：當消費者在不同電商購物或不同場域時，必須重覆經歷輸入付款資訊、綁卡等層層手續，支付流暢度不足。

解決方案：萬事達卡將持卡人的交易資訊轉換成一組虛擬代碼，持卡人僅須透過發卡銀行APP，即可一鍵綁定信用卡至多家指定商戶。

賦能價值：消費者無須進行多次卡號輸入，且交易資訊將受到更好的保護措施，支付流程優化更能提升安全保障。

2.數位優先卡（Digital First）：

目前挑戰：傳統實體通路申請信用卡，需備齊多樣書面資料，並等待實體製卡完成，並在收到卡片，並於開卡後，才能消費，耗時且費工。

解決方案：從申辦、支付到消費管理，透過全數位通路一指完成。

賦能價值：全數位化申辦，無需等待製卡時間，秒核秒刷讓消費者立即享受消費。

3.交易安全身分驗證（NuDetect）：

目前挑戰：伴隨著網購普及化，網路詐欺及信用卡盜刷的案件數也層出不窮，當消費者將現金交易轉向數位的同時，數位身分辨識及支付安全把關更應與時俱進。

解決方案：運用生物特徵與行為分析辨識，透過四階段實時分析與智能風險控管交易行為。

賦能價值：維持流暢支付體驗的同時，更能有效提高身分驗證準確性以保障交易安全。

4.積分環球通（Pay with Rewards）：

目前挑戰：行動支付的普及率逐年增加，但現行電子錢包間無法任意兌換點數則成為消費者最大痛點。萬事達卡根據研究數據指出，有83％的消費者希望能夠自由選換點數的通路，顯示消費者對於點數多樣化轉換平台需求殷切。

解決方案：提供銀行與商業合作夥伴一個跨平台、跨領域、跨國界的點數整合解決方案，消費者僅需簡單透過手機軟體，便能輕鬆享受全球線上線下累點抵現服務。

賦能價值：全球通兌平台不僅能滿足消費者多樣化的需求，萬事達卡消費者研究報告也發現，有44％受訪者願意轉換主力卡片到有點數整合功能的金融機構產品，且將會提高30％的花費集中使用該信用卡消費，顯示其服務更有助於提升持卡人對發卡機構的忠誠度。

面對無現金社會，數位化的支付融入商務活動成為必然的轉變，然而技術轉移與成本負荷卻成為中小企業在數位轉型之際所面臨的最大挑戰。萬事達卡導入便捷創新支付科技，提供中小企業低成本、高效率、全球化及安全性之支付方案：

1.手機感應收款程式（Tap on Phone）：

目前挑戰：根據萬事達卡感應式支付調查報告，全球已有8成消費者開始使用更安全衛生的感應式支付，然而加裝收款機對於小型商戶或微型攤商無非是一筆高昂成本。

解決方案：手機程式支援小型商戶與攤商使用具NFC功能的Android手機做為刷卡機，接受消費者包含信用卡、預付卡、電子錢包與行動裝置等任何感應式付款。

賦能價值：簡易的使用流程、低成本的安裝花費，不僅商戶能拓展更多商機，也讓消費者支付更多元。

2.線上簡易收單系統（Simplify Commerce）：

目前挑戰：支付習慣改變，網購成為現代人最愛消費的通路，許多小型企業也紛紛轉型網路電商，但面對程式設計、技術嫁接、風險管理與數據分析等複雜問題卻總是心生畏懼。

解決方案：萬事達卡線上簡易收單系統，提供商戶從網路開店、虛擬刷卡、線上收單、電子發票、防偽設定，到銷貨管理與社群營銷的「一站式」電商解決方案。

賦能價值：中小企業頭家無需技術人員與大數據分析系統，便能無痛轉移數位平台，輕鬆經營網路商店。

3.全球跨境匯款技術解決方案（Mastercard Send XB）：

目前挑戰：國際交流日益頻繁，跨境匯款對企業、消費者、留學生儼然成為基本需求。然而傳統跨境匯款冗長的手續和不可預測的時程，都會增加每筆交易的成本。

解決方案：合作銀行通過現行萬事達卡的網絡，進行安全合規的跨境匯款服務。無需另外建置清算機制。覆蓋率到達全球80多國，提供透明且具競爭力的價格，完成快速全額的實時到匯。

賦能價值：安全且快速的的智能跨境匯款，用戶無需經歷漫長等待，即可在全球多元便捷的取款端點提領，方便無時差。

4.行動虛擬商務卡（Mobile VCN）：

目前挑戰：在全球化的商業活動中，頻繁的差旅支付與請款流程無疑是企業費用管理上的痛點。

解決方案：行動虛擬商務卡（mobile VCN）運用於商務的領域，將現行兼具交易功能設定控制的一次性虛擬卡號的應用範疇，結合手機錢包（Apple Pay/Google Pay），延伸至行動支付模式。

賦能價值：企業員工未來出差，無需再預支現金，或用自己的信用卡墊付款；萬一員工的企業卡在海外遺失，也可以緊急補發一次性虛擬卡號替代實體卡之海外緊急補卡，支援企業客戶更有效益。應用案例從感應式行動支付到一般日常企業小額採購支付，比比皆是，未來各式商業付款皆可運用。

想飛的心情蠢蠢欲動，萬事達卡Pay Now Travel Later全新計畫，提供消費者包括全球悅榕莊集團、雅高集團、新世界酒店集團、KKday等住宿預訂最低6折優惠，且享有免費更改/取消的彈性政策，有效期間最長可達一年，滿足持卡人對於彈性與優惠的雙重需求，為安心靈活的未來旅行增添一對自由的翅膀，讓消費者無憂翱翔，豐富新生活。

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