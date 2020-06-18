建於乾隆55年的台南大內楊家古厝，年久失修，經2016年2月6日大地震，屋頂燕尾斷裂、梁柱傾斜，古厝已成危屋。（劉秀芬攝）

建於乾隆55年的台南大內楊家古厝，年久失修，經2016年2月6日大地震，屋頂燕尾斷裂、梁柱傾斜，古厝已成危屋。（劉秀芬攝）

台南大內楊家古厝是大內國中多年來鄉土教育的重要走讀點，能列入古蹟維護對參觀學生安全也有保障。（林志秋提供／劉秀芬台南傳真）

台南大內楊家古厝是大內國中多年來鄉土教育的重要走讀點，能列入古蹟維護對參觀學生安全也有保障。（林志秋提供／劉秀芬台南傳真）

建於乾隆55年的台南大內楊家古厝，原本的燕尾屋脊是特色。（林志秋提供／劉秀芬台南傳真）

2016年0206地震重創楊家古厝，現已成危屋。（劉秀芬攝）

楊憲忠表示，楊家古厝木材、磚頭都是大陸運來，左邊黑色磚頭部分是原有圍牆，右邊較小塊的紅磚圍牆是1964年白河大地震後重砌。（劉秀芬攝）

位於台南市大內區的楊家古厝，由楊家祖先清朝進士楊光謨1790年所建，目前是「楊長利」派下的宗祠，因年久失修，族人今年清明祭祖時覺得太危險，決定整修，卻遭人向台南市文化局通報，文化局近日已將楊家古厝暫列古蹟，19日將再與楊家族人會勘，商討將楊家古厝列入台南市古蹟歷史建築。

楊家古厝是大內區最老的古厝，是楊長利四子楊光謨所建。楊光謨是乾隆年間台灣府學歲貢生，即一般俗謂的「明經進士」，當時富甲一方，於乾隆55年（1790年）興建這座三落百二門大厝，由於楊光謨當官，屋頂才可有燕尾，石材、木材及磚頭都從大陸運來，屋內雕梁畫棟，是文史者愛好常去拍照觀賞之處。

由於楊家古厝欠缺維護，宵小偷走匾額、挖走壁畫，連楊家祖先牌位都被偷。2016年2月6日台南大地震更重創這座古厝，燕尾斷裂砸破屋瓦，梁柱傾斜，雨水滲漏腐蝕木材，精美的斗栱、瓜筒都受損，負責祭祀的後人隨時承受被坍塌屋頂壓傷的風險。

楊家祭祀公業4月時開會決議先蓋鐵皮屋遮風雨，近日將祖先牌位先請到庭院臨時帳棚，欲蓋鐵皮屋整修，但有心人向文化局通報，建議列古蹟保存，文化局16日公告，先將古厝暫列古蹟，將請楊家人一起勘查，並請專家學者開會討論，是否將古厝列為古蹟歷史建物。

前大內區大內里里長楊憲忠長期關心在地文史，他的祖先楊長源是楊長利的弟弟，楊憲忠目前擔任楊長利父親「楊利源祭祀公會」管理人，他表示，從蘇煥智當台南縣長時代就已經有政府單位來勘查是否要將楊家古厝列為古蹟，後來也沒下文，現在頹圮成危屋了才要來討論列為古蹟。

楊憲忠說，如果政府有心將古厝列為古蹟，他可以協助楊家人溝通達成共識；如果要維修，楊家祭祀公業也可以想辦法出點錢，希望不要再拖下去。大內國中教務主任林志秋表示，大內國中長期發展地方鄉土教育，楊家古厝也是學生走讀鄉土的重要景點，政府將古厝列為古蹟對保存建物可助一臂之力，他們也樂觀其成。

(中時 )