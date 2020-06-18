韓國男星朴海鎮因《來自星星的你》、《奶酪陷阱》等劇人氣大增，他首度在LINE TV熱播韓劇《老頑固實習生》中突破自我、挑戰搞笑喜劇，不僅拋下偶像包袱，黏上逗趣小鬍子，搞笑假扮印度人賣泡麵。

最新劇情中，他身無分文受困於小島，只能依賴背包中的度日，朴海鎮帥氣臉龐也狼狽不已，崩壞成邋遢「犀利哥」，劇中更搞笑「復刻」電影《浩劫重生》的血掌印排球「威爾森（Wilson）」，使話題熱度再度飆高，韓國平均收視達7.1％，稱霸同時段戲劇冠軍，刷新播出以來最高收視紀錄。

朴海鎮（右）、金應洙受困小島，只能想盡辦法自娛娛人。（翻攝自LINE TV)

《老頑固實習生》劇情時常融入知名戲劇經典橋段，不但曾重現韓國神劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》片段，在最新播出的內容中，朴海鎮和實習生金應洙遠赴韓國外島出差卻受困，但兩人身無分文，只能在沙灘上搭建帳篷、過著無水無電，依靠泡麵果腹度日的生活，有趣的是，兩人畫面中常出現畫著泡麵LOGO圖案的血掌印排球，被眼尖網友發現是致敬經典災難電影《浩劫重生》，搞笑劇情引起討論。

劇組透露，為使受困小島的畫面看起來更逼真，刻意關閉朴海鎮和金應洙的手機訊號，劇中的狂風暴雨場面，也是現場真實的天氣情況，朴海鎮和金應洙不畏風雨，仍專業地完成拍攝，讓人敬佩。劇組也稱讚兩人逼真自然的演技：「他們雖然歷經長時間的連續拍攝，累積許多疲勞，但仍維持劇情所需的緊張情緒，讓畫面和氣氛更加生動自然。」

朴海鎮在《老頑固實習生》中除了自毀形象的搞笑演出，更展現專業演員的實力派演技，在劇中，朴海鎮為開發新口味的泡麵，不眠不夜、連續試吃好幾天的泡麵，吃到胃穿孔、吐血，甚至倒地不起。《老頑固實習生》於LINE TV每周四、五中午12點更新。

(中時 )