109年第一次全國藤球排名賽今天在台北體育館1樓熱鬧開踢，雙人賽經過激烈廝殺，首度挑戰排名賽的再興中學於國男、國女均闖進四強，陣中學霸級球員受矚目；國小組由天母國小21：15、21：13直落二擊敗興德國小A順利封王，第三名是興德國小B及瑞平國小並列。

首次參加排名賽的再興中學，在前國家隊教練徐聖明帶領下，球員們不僅場上表現優異，學校課業也是名列前茅，以學業發展為重點的再興中學，藤球隊平常練習時間相對其他學校少，平日午休及每周一節的社團課就是球隊整個禮拜的練習時間，徐聖明笑說：「這次能來比賽的選手，平均在校排名都是前20名，沒來的代表還在學校努力。」

再興中學即將升上8年級的周雋恩，不僅運動表現好，課業也是一把罩，每次段考校排都在15名以內，他將練球作為紓解課業壓力的管道，不僅放鬆心情也能強健體魄，「以前早上到學校總是精神不好，現在有練球即使到中午過後還是精神百倍。」儘管接觸藤球才一年，周雋恩已有自己的目標想要完成，他希望在9年級時可以順利學會騰空翻殺。

再興過去多以台北市的比賽為主，本次參加排名賽是想讓選手見識全國賽的氛圍，與更高層級的對手較量，了解自己的程度，才有進步的動力。這群兼備運動細胞及聰明才智的球員們，未來表現究竟如何，令人拭目以待。

天母國小於109年第一次全國藤球排名賽國小組雙人賽稱王。（中華民國藤球協會提供）

國小組雙人賽事，天母國小在教育盃時以些微差距輸給興德國小，這次甜蜜復仇，順利封王。比賽沒有一定贏的球，只有你願不願意用百分之百的態度來面對比賽。小朋友們貫徹正確觀念，教練詹宇峰稱讚道：「球員賽前其實有點畏懼對手，但很快就進入狀況，發球、接球及攻擊都可圈可點，更可貴的是不管對手是誰，他們都全力以赴，這場比賽我給他們打滿分。」

109年第一次全國藤球排名賽6月18到20日在臺北市立體育館1樓進行，精彩的甲組賽事將在明天登場，不但設有獎金，比賽成績將作為選拔國家代表隊（泰皇盃世界藤球錦標賽）國手依據；周六的三人賽決賽，博斯運動二台將於上午11點到下午3點提供直播服務。

(中時 )