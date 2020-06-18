金管會為配合政府振興三倍券措施，讓民眾可使用信用卡、電子票證或電子支付帳戶，在超商買「紙本振興三倍券」，銀行局鬆綁，新規定將在6月20日發布上路。

金管會銀行局主秘童政彰表示，行政院為協助因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響而受衝擊店家，在2020年6月2日記者會發布「振興三倍券」實施內容。為使讓民眾除採現金方式預購「紙本振興三倍券」外，也可依自己的支付習慣，使用信用卡、電子票證或電子支付帳戶便利支付「紙本振興三倍券」的款項，因此發布解釋令。

童政彰表示，民眾除使用上述支付工具購買「紙本振興三倍券」外，也可選擇「數位振興三倍券」方式，綁定信用卡、記名電子票證及電子支付帳戶等支付工具累積消費，除享受便捷、安全、環保的支付方式外，也有機會獲得金融機構所提供的加碼回饋。

金管會鼓勵金融機構積極參與及配合「振興三倍券」的購買、消費及發放回饋金相關作業，讓「振興三倍券」達到好領、好用的目標，並配合規劃回饋機制，讓「振興三倍券」加乘發揮提振國內經濟景氣的效益。

(工商 )